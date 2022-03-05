Але деякі компанії не лише не припинили свою діяльність у Росії, а й заявили, що не збираються цього робити у майбутньому.

До теми Понад 70 світових брендів вийшли з Росії: перелік

Які бренди продовжують працювати у країні-агресорці

Журналісти зі "Схем" повідомили, що з ринку країни-агресорки не пішла не тільки Coca-Cola, а й:

METRO – заявили, що не планують покидати ринок Росії взагалі,

– заявили, що не планують покидати ринок Росії взагалі, PepsiCo – не робили жодних заяв. До слова, вони виробляють таку продукцію як: PepsiCoPepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, "Фруктовый сад", "Домик в деревне", "Агуша", "ХрусTeam", "Чудо", Sandora, Славяночка", Lipton, "Ессентуки".

– не робили жодних заяв. До слова, вони виробляють таку продукцію як: PepsiCoPepsi, Mirinda, 7up, Lay’s, "Фруктовый сад", "Домик в деревне", "Агуша", "ХрусTeam", "Чудо", Sandora, Славяночка", Lipton, "Ессентуки". Nestle SA – заявили, що продовжать обслуговувати росіян "якісними продуктами". До слова, компанія володіє понад 2 тисячами брендів, серед них: Nescafe, Nesquik, Nuts, Maggi, Світоч, Мівіна, Торчин.

– заявили, що продовжать обслуговувати росіян "якісними продуктами". До слова, компанія володіє понад 2 тисячами брендів, серед них: Nescafe, Nesquik, Nuts, Maggi, Світоч, Мівіна, Торчин. Stellantis , яка має завод з виробництва окремих моделей таких відомих брендів як: Peugeot, Citroen, Opel та FIAT, теж не збирається йти з ринку. Про припинення експорту до Росії своїх люксових авто Maserati, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo та позашляховиків Jeep теж не повідомляла. При компанії заявила, що пожертвує 1 мільйон українським біженцям та потерпілим через агресію. Щоправда, не уточнили, чию.

, яка має завод з виробництва окремих моделей таких відомих брендів як: Peugeot, Citroen, Opel та FIAT, теж не збирається йти з ринку. Про припинення експорту до Росії своїх люксових авто Maserati, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo та позашляховиків Jeep теж не повідомляла. При компанії заявила, що пожертвує 1 мільйон українським біженцям та потерпілим через агресію. Щоправда, не уточнили, чию. Danone теж сказала, що не припинить діяльність в Росії. Володіє такими брендами як: "Простоквашино", "Активія", Actimel’, Evian та "Растішка".

теж сказала, що не припинить діяльність в Росії. Володіє такими брендами як: "Простоквашино", "Активія", Actimel’, Evian та "Растішка". TotalEnergies – ця велика французька нафтогазова компанія заявила, що збереже свою присутність у Росії, але більше не інвестуватиме в нові проєкти в країні.

– ця велика французька нафтогазова компанія заявила, що збереже свою присутність у Росії, але більше не інвестуватиме в нові проєкти в країні. Pirelli – італійський виробник шин заявив, що створив"кризовий комітет" для моніторингу ситуації, але наразі не планує зупиняти виробництво на жодному з двох російських заводів.

– італійський виробник шин заявив, що створив"кризовий комітет" для моніторингу ситуації, але наразі не планує зупиняти виробництво на жодному з двох російських заводів. BASF – збереже у Росії та Білорусі виробництво харчових продуктів "з гуманітарних міркувань, але вже заморозила нові інвестиції в країну.

– збереже у Росії та Білорусі виробництво харчових продуктів "з гуманітарних міркувань, але вже заморозила нові інвестиції в країну. SwatchGroup – швейцарський виробник годинників заявив, що продовжить свою діяльність у Росії, але призупинить імпорт продукції. Але у Росії і надалі можна буде купити годинники брендів: Rado, Breguet, Omega та кілька інших.

Нагадаємо, що про вихід з російського ринку заявили такі гіганти, як: Apple, Mercedes, Jaguar, Lenovo, Intel, General Motors, AMD, Maersk, Sony, Disney, Boeing, Microsoft та десятки інших.