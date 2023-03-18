Какие кадры нужны в Воздушных Силах: ответ Игната

Воздушным силам нужны мотивированные защитники и защитницы. Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом рассказал в интервью для 24 Канала спикер Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Какие военные ищут в Воздушных Силах

Он подчеркнул, что независимо от мобилизации, Воздушным силам ВСУ необходима, прежде всего, нужная мотивированная молодежь. Стать профессиональным защитником неба можно в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Это касается и зенитчиков, которые могут освоить новейшую западную технику, уже работающую в Украине, это и радиотехнические войска, войска связи, авиаинженеры и, конечно же, летный факультет,

– заявил Игнат.

По словам Игната, с предстоящим вступлением Украины в НАТО перспектива военной службы, особенно в Воздушных Силах, выглядит весьма привлекательной. Однако для этого обязательно нужно победить и отстроить сильную страну, добавил спикер.

Какие ракеты не могут сбивать Воздушные силы ВСУ

Вспомним, что в этом же интервью Игнат говорил о том, что воздушные силы нашего государства не могут сбивать гиперзвуковые аэробалистические ракеты. Х-47 "Кинжал". Их оккупанты потенциально могут выпустить из самолетов типа МиГ-31К.

Кроме того, спикер раньше отмечал, что уже совсем скоро ЗРК Patriot прибудут в наше государство С помощью них мы сможем сбивать не только ракеты, но и самолеты, которые не могут не радовать.

, что подразделения противовоздушной обороны уже получили на вооружение одни из самых современных зенитных ракетных комплексов в мире. Их будет становиться все больше, а потом они должны полностью заменить старый парк советской техники.