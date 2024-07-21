Адвокат юридической компании "Riyako & Partners" Екатерина Анищенко объяснила, что в новом законе о мобилизации есть категории, которые могут получить отсрочку, а также те, кто вообще не подлежит мобилизации.

К теме Существует только одна уважительная причина несвоевременного обновления данных в ТЦК: объяснение адвоката

Кого не могут призвать в ряды армии

Анищенко отметила, что не могут мобилизовать мужчин, младше 25 лет, а также тех, кто старше 60 лет. Такие категории мужчин могут присоединиться в ряды армии только добровольно. Кроме того, высший офицерский состав может служить в ВСУ до 65 лет по собственному желанию.

Стоит заметить, что в некоторых случаях мужчин до 25 лет могут мобилизовать. Говорится о тех лицах, которые являются офицерами запаса, лица, которые проходили срочную службу, или те, кто заканчивал военную кафедру.

Кроме того, не могут мобилизовать в ВСУ и тех, кто является непригодным к службе по состоянию здоровья и исключен из воинского учета. Адвокат отметила, что призвать в армию не могут мужчин, которые получили бронирование или отсрочку от службы.

Часто встречаю явление, когда те, кто имеет право на законную отсрочку, ее не оформляет. Однако надо учитывать, что если такое право есть, но вы не собрали необходимых документов и не сходили с ними в ТЦК, отсрочка не оформляется как-то автоматически. Ее оформлением надо заниматься в каждом отдельном случае,

– отметила адвокат.

В общем не могут мобилизовать следующие категории:

лицо, чей родной брат погиб на войне;

мужчин, которые имеют ребенка до 18 лет, если второй из родителей ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;

мужчин, которые воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

лиц, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитателей ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

лиц, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

мужчин, имеющих на иждивении ребенка, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

мужчин, которые постоянно ухаживают за больной женой, ребенком или одним из своих родителей, или родителей жены (мужа) в случае, если родственник нуждается в постоянном уходе по заключению комиссии учреждения здравоохранения;

мужчины-опекуны лица, признанного судом недееспособным.

Важно! Если человек не подлежит мобилизации, то военно-учетные данные все равно нужно обновлять.