Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко пояснила, що у новому законі про мобілізацію є категорії, які можуть отримати відстрочку, а також ті, хто загалом не підлягає мобілізації.

До теми Існує лише єдина поважна причина несвоєчасного оновлення даних в ТЦК: пояснення адвоката

Кого не можуть призвати до лав армії

Аніщенко наголосила, що не можуть мобілізувати чоловіків, молодших 25 років, а також тих, хто старший за 60 років. Такі категорії чоловіків можуть долучитися до лав армії лише добровільно. Окрім того, вищий офіцерський склад може служити в ЗСУ до 65 років за власним бажанням.

Варто зауважити, що у деяких випадках чоловіків до 25 років можуть мобілізувати. Мовиться про тих осіб, які є офіцерами запасу, ососби, які проходили строкову службу, або ж ті, хто закінчував військову кафедру.

Окрім того, не можуть мобілізувати до ЗСУ й тих, хто є непридатним до служби за станом здоров'я та виключений з військового обліку. Адвокатка наголосила, що призвати до армії не можуть чоловіків, які отримали бронювання чи відстрочку від служби.

Часто зустрічаю явище, коли ті, хто має право на законну відстрочку, її не оформлює. Однак треба враховувати, що якщо таке право є, але ви не зібрали необхідних документів та не сходили з ними до ТЦК, відстрочка не оформлюється якось автоматично. Її оформленням треба займатися в кожному окремому випадку,

– наголосила адвокатка.

Загалом не можуть мобілізувати наступні категорії:

особу, чий рідний брат загинув на війні;

чоловіків, які мають дитину до 18 років, якщо другий з батьків дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім;

чоловіків, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

вихователів дитини, хворої на тяжкі захворювання;

осіб, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

чоловіків, які мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіків, які постійно доглядають за хворою дружиною, дитиною чи одним зі своїх батьків, чи батьків дружини (чоловіка) у випадку, якщо родич потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров'я;

чоловіки-опікуни особи, визнаної судом недієздатною.

Важливо! Якщо чоловік не підлягає мобілізації, то військово-облікові дані однаково потрібно оновлювати.