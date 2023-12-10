Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, какие страны помогают нам противостоять врагу – читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Подготовка бригад к новому контрнаступлению, россияне убили женщин в Купянске: хронология 654 дня
Издание The Washington Post написало, что Украина усиливает борьбу с уклонением от мобилизации. Ведь воины нам нужны больше, чем военная помощь.
Какие производители создают дроны для России
Офис генпрокурора заявил, что дроны для России, которыми она затем атакует Украину, производит иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Эксперты на 100% идентифицировали, что российская "Герань" – это иранские Shahed.
Венгерские перевозчики собрались протестовать
Венгерские перевозчики заявили, что перекроют пункт пропуска "Загонь-Чоп" уже 11 декабря. Они потребуют отмены транспортного безвиза.
Венгерские автоперевозчики сказали, что требуют:
- немедленного пересмотра сделки,
- возобновление лицензионных квот на украино-венгерские перевозки,
- эффективного и интенсивного официального контроля над украинскими перевозчиками.