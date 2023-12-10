Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, які країни допомагають нам протистояти ворогу – читайте у тексті 24 Каналу.
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Видання The Washington Post написало, що Україна посилює боротьбу з ухилянням від мобілізації. Адже воїни нам потрібні більше, ніж військова допомога.
Які виробники створюють дрони для Росії
Офіс генпрокурора заявив, що дрони для Росії, якими вона потім атакує Україну, виготовляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Експерти на 100% ідентифікували, що російська "Герань" – це іранські Shahed.
Угорські перевізники зібралися протестувати
Угорські перевізники заявили, що перекриють пункт пропуску "Загонь-Чоп" вже 11 грудня. Вони вимагатимуть скасування транспортного безвізу.
Угорські автоперевізники сказали, що вимагають:
- негайного перегляду угоди,
- відновлення ліцензійних квот на україно-угорські перевезення,
- ефективного та інтенсивного офіційного контролю за українськими перевізниками.