Об этом в эфире 24 Канала заявил экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа. Он добавил, что последние высказывания Дональда Трампа относительно российского удара по Сумах свидетельствуют о том, что Трамп считает: если бы президентом был он, Владимир Путин из уважения к нему не напал бы на Украину.

Смотрите также Удар по Сумах 13 апреля: количество погибших возросло, известно о 125 пострадавших

"Путин, даже если и уважает Трампа, войну не прекращает. Кто в этом виноват? Владимир Зеленский. Вот такая логика. Получается, что ответственность перекладывается на всех остальных, только не на самого Трампа", – сказал Петр Кульпа.

Какие суждения Трампа на самом деле являются ошибочными

Кульпа также предположил, что эти заявления могут быть реакцией на послание, которое через Россию передали из Пекина. Он отметил, что думать, будто войну России против Украины можно остановить без договоренностей с Москвой, – это иллюзия.

На самом деле Россия – это "шестерка" Китая. Без согласия Пекина война не закончится. А поскольку Китай не заинтересован в завершении войны России против Украины, потому что тогда агрессию России было бы легче направить против Европы, – это дало бы Трампу шанс "защищать Европу". Отсюда и ответ – в виде бомб по Кривому Рогу и Сумах. Такая логика,

– сказал Кульпа.

Он подытожил: удары по Украине – это следствие того, что Трамп неадекватно оценивает ситуацию. Трамп считает Украину несуверенным государством, а Россию – свободной страной, которая самостоятельно принимает решения. Но это – ошибка, ведь Россия зависит от Пекина.