Про це в ефірі 24 Каналу заявив екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа. Він додав, що останні висловлювання Дональда Трампа щодо російського удару по Сумах свідчать про те, що Трамп вважає: якби президентом був він, Владімір Путін із поваги до нього не напав би на Україну.

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"Путін, навіть якщо й поважає Трампа, війну не припиняє. Хто в цьому винен? Володимир Зеленський. Ось така логіка. Виходить, що відповідальність перекладається на всіх інших, тільки не на самого Трампа", – сказав Пьотр Кульпа.

Які судження Трампа насправді є помилковими

Кульпа також припустив, що ці заяви можуть бути реакцією на послання, яке через Росію передали з Пекіна. Він наголосив, що думати, ніби війну Росії проти України можна зупинити без домовленостей із Москвою, – це ілюзія.

Насправді Росія – це "шістка" Китаю. Без згоди Пекіна війна не закінчиться. А оскільки Китай не зацікавлений у завершенні війни Росії проти України, бо тоді агресію Росії було б легше спрямувати проти Європи, – це дало б Трампу шанс "захищати Європу". Звідси й відповідь – у вигляді бомб по Кривому Рогу та Сумах. Така логіка,

– сказав Кульпа.

Він підсумував: удари по Україні – це наслідок того, що Трамп неадекватно оцінює ситуацію. Трамп вважає Україну несуверенною державою, а Росію – вільною країною, яка самостійно ухвалює рішення. Але це – помилка, адже Росія залежить від Пекіна.