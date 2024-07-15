Самая опасная – 3000-килограммовая авиационная бомба. Однако ее оккупанты используют реже, ведь ею сложно оперировать, сказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Где россияне чаще всего сбрасывают авиабомбы

ФАБ-3000 – тяжелая бомба и самолет Су-34, который ее использует, сразу получает серьезный минус по маневрированию, скорости, высоты полета.

Фронтовой бомбардировщик превращается в большого слона в воздухе, поэтому самолет, который имеет на снаряжении эту бомбу, легкая цель,

– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

К тому Су-34, которые снаряжены ФАБ-3000, надо подлетать гораздо ближе к линии боестолкновения, чтобы сбросить их, чем с ФАБ-500 или ФАБ-1500.

Теоретически Силы обороны могут сбивать бомбардировщики Су-34. Миссия сброса примерно до 40 километров. Однако дело в том, что оккупанты преимущественно используют их там, где Украине рискованно держать комплексы среднего радиуса действия, в частности в Липце, Волчанске. Враг этим пользуется.

Какие проблемы у россиян с ФАБ-3000

Для россиян ФАБ-3000 – новая "вундерваффе", но с ней много проблем. Как отметил Коваленко, даже министерство обороны России не удовлетворено качеством 3000-килограммовой бомбы, ведь универсальный модуль планирования и коррекции полетом для нее сделан по образцу, который проектировался для ФАБ-500 и ФАБ-1500.

"Массогабаритные расчеты почти не происходили. Бомба очень мощная, но неточная. Российскому командованию нужна точность, поэтому они отправляют ее на доработку. Однако оккупанты не перестанут ее использовать, потому что им нужно постоянно иметь огневое поражение такой мощности по позициям в Украине", – добавил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".