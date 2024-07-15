Найнебезпечніша – 3000-кілограмова авіаційна бомба. Однак її окупанти використовують рідше, адже нею складно оперувати, сказав 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Де росіяни найчастіше скидають авіабомби

ФАБ-3000 – важка бомба й літак Су-34, який її використовує, одразу отримує серйозний мінус щодо маневрування, швидкості, висоти польоту.

Фронтовий бомбардувальник перетворюється на великого слона в повітрі, тому літак, який має на спорядженні цю бомбу, легка ціль,

– мовив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

До того Су-34, які споряджені ФАБ-3000, треба підлітати набагато ближче до лінії боєзіткнення, щоб скинути їх, ніж з ФАБ-500 або ФАБ-1500.

Теоретично Сили оборони можуть збивати бомбардувальники Су-34. Місія скиду приблизно до 40 кілометрів. Однак річ у тім, що окупанти переважно використовують їх там, де Україні ризиковано тримати комплекси середнього радіуса дії, зокрема у Липці, Вовчанську. Ворог цим користується.

Які проблеми у росіян з ФАБ-3000

Для росіян ФАБ-3000 – нова "вундерваффе", але з нею багато проблем. Як зазначив Коваленко, навіть міністерство оборони Росії не задоволене якістю 3000-кілограмової бомби, адже універсальний модуль планування та корекції польотом для неї зроблений за зразком, який проєктувався для ФАБ-500 та ФАБ-1500.

"Масогабаритні розрахунки майже не відбувалися. Бомба дуже потужна, але неточна. Російському командуванню потрібна точність, тому вони відправляють її на доопрацювання. Однак окупанти не перестануть її використовувати, бо їм потрібно постійно мати вогневе ураження такої потужності по позиціях в Україні", – додав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".