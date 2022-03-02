Какие направления используют российские оккупанты для сокрытия и перемещения техники

Киевская военная администрация заявила, что российские оккупанты используют Вышгородские и Житомирские направления, а также направление Дымер – Иванков для укрытия и перемещения военной техники.

Все из-за того, что именно на этим направлениях в общинах сложилась сложная гуманитарная ситуация.

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По данным Киевской ОВА, оккупанты не дают волонтерам проехать к гражданскому населению с продовольственной помощью. Россияне открывают огонь на поражение.

Однако в ведомстве уверяют, что в любом случае доставят помощь для людей, которые в этом нуждаются.

Добавим, что 2 марта российские военные атаковали блокпост с воздуха в городе Коростень Житомирской области. В результате обстрела погибли четыре человека, еще пятеро ранены.

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