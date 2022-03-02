Все через те, що саме на цим напрямках у громадах склалася складна гуманітарна ситуація.
До теми Прапор над виконком український, але окупанти висунули низку умов, – мер Херсона
За даними Київської ОВА, окупанти не дають волонтерам проїхати до цивільного населення з продовольчою допомогою. Росіяни відкривають вогонь на ураження.
Проте у відомстві переконують, що в будь-якому випадку доправлять допомогу для людей, які цього потребують.
Додаио, що 2 березня російські військові атакували блокпост з повітря у місті Коростень, що на Житомирщині. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще п'ятеро поранені.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!