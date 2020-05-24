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Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава

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Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика МЗ
Какие области не готовы к ослаблению карантина / Unsplash

Второй этап ослабления карантина стартовал в Украине еще 22 мая. Однако, как отметили в Минздраве, не все области готовы к ослаблению карантина. По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не могут ослабить карантин.

Критерии для ослабления карантина

Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12. На сайте Минздрава обнародовали перечень областей, которые не могут ослабить карантин.

Важно Киев может переходить на второй этап выхода из карантина, – Минздрав

В Министерстве здравоохранения в целом выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

  • относительно заболеваемости (инцидентность);
  • заполненности коек в больницах;
  • количества тестирований.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 24 мая не готовы перейти на второй этап ослабление карантина такие регионы:

  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Ровненская область;
  • Черновицкая область.

Які області не готові перейти до послаблення карантину

Какие области не готовы перейти к ослаблению карантина / Фото Минздрава

Актуально У нас нет резкого снижения заболеваемости по COVID-19, – Степанов

Карантин в Украине: главное

  • По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 20 986 случаев заболевания COVID-19, 617 человек умерли, еще 7 108 больных выздоровели.
  • Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Ранее правительство опубликовало соответствующее постановление.
  • Правда, ослабление карантина уже стартовало. Украина ввела 5 этапов выхода из карантина. Сейчас она находится на втором этапе, который стартовал 22 мая. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.

5 етапів виходу України з карантину

5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Киева Новости Украины Ровно Новости Черновцов Новости Львова Новости Луганска Новости Закарпатья Новости Донецка Новости Днепра Новости Луцка Больница Здоровье Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020
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