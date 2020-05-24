Какие области не готовы к ослаблению карантина: статистика Минздрава

Второй этап ослабления карантина стартовал в Украине еще 22 мая. Однако, как отметили в Минздраве, не все области готовы к ослаблению карантина. По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не могут ослабить карантин.

Критерии для ослабления карантина

Одним из признаков адаптивного карантина, который ввели в Украине, является инцидентность. То есть количество новых больных за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Этот показатель установлен на уровне 12. На сайте Минздрава обнародовали перечень областей, которые не могут ослабить карантин.

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В Министерстве здравоохранения в целом выделили три условия, при соблюдении которых может происходить ослабление карантина:

относительно заболеваемости (инцидентность);

заполненности коек в больницах;

количества тестирований.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 24 мая не готовы перейти на второй этап ослабление карантина такие регионы:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Черновицкая область.



Какие области не готовы перейти к ослаблению карантина / Фото Минздрава

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Карантин в Украине: главное

По состоянию на 24 мая в Украине подтвердили 20 986 случаев заболевания COVID-19, 617 человек умерли, еще 7 108 больных выздоровели.

Карантин в Украине продлится еще минимум до 22 июня. Ранее правительство опубликовало соответствующее постановление.

Правда, ослабление карантина уже стартовало. Украина ввела 5 этапов выхода из карантина. Сейчас она находится на втором этапе, который стартовал 22 мая. Следующие будут начинаться через каждые 10 дней.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала