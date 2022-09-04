Какие ограничения действуют для военнообязанных женщин: объяснение юриста

Военнообязанные женщины с 1 октября могут встать на учет. Речь о женщинах, получивших профессию по 14 специальностям.

Воинский учет женщин сейчас такой же, как и мужской

В то же время специалисты отмечают, что воинский учет – это не мобилизация. Кроме того, наказания за то, что женщина не встанет на учет, тоже нет. Юрист Министерства обороны Владимир Смилко рассказал об ограничениях в отношении женщин, которые станут на воинский учет.

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Юрист отмечает, что учет одинаковый как для женщин, так и для мужчин. А поэтому и ограничения такие же. Прежде всего, это запрещение выезда за границу.

Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то профессию. По этой специальности, если она есть в приказе, она может явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но не имеет соответствующего образования, она также может направляться работодателем на воинский учет,

– сказал он.

С 1 октября женщины определенных профессий могут стать на воинский учет . Это касается сфер, близких с медицинской деятельностью, журналистикой и т.д.

Заместитель министра обороны Анна Маляр обьяснила, что не смогут покинуть Украину только те женщины, которые стали на военный учет. В то же время, Маляр отмечает, что военный учет для женщин сейчас исключительно добровольный.

То есть выезжать за границу нельзя только тем женщинам, которые добровольно стали на учет в военкомате.

По словам заместительницы, сегодня в государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете. Вместе с тем, ВСУ нуждаются в специалистах в отраслях медицины, радиотехники, пищевых технологий.

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