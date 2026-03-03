Есть 2 опасности для Украины: политолог спрогнозировал события, если война в Иране затянется

Ситуация на Ближнем Востоке имеет 2 потенциальных риска для Украины. Первый заключается в том, что в случае затяжной войны будет истощение запасов ПВО, ракет к ним, в частности, к ЗРК Patriot.

Второй вызов – скачок цен на нефть. Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что все остальные факторы не являются критическими для Украины.

Какие риски для Украины?

Владимир Фесенко отметил, что сейчас все зависит от того, насколько затянется война на Ближнем Востоке. Если надолго и будут большие масштабы, то негатива для Украины будет гораздо больше. Поэтому ключевое – это продолжительность этой операции.

Главный риск сейчас – если война затянется, особенно интенсивная в воздухе, которая истощает запасы систем ПВО, перехватчиков ракет для ПВО, в частности, по системам Patriot. Это будет вызов для нас. Если будет истощение запасов этих ракет, это повлияет на их поставки для Украины,

– подчеркнул он.

Второй риск – скачок цен на нефть. Это уже в определенной степени происходит, но пока в умеренных темпах. Сейчас цена составляет до 80 долларов за баррель. Она выросла примерно на 13%. Это еще не критично.

Риск есть, если цена и дальше будет расти. Особенно если Иран перекроет Ормузский пролив, и цена будет 100 долларов за баррель и выше. Это дополнительные доходы для России. Российская нефть, ее продажа за границу – это главный источник финансирования войны. Россияне от этого выиграют,

– объяснил политолог.

Кроме того, это будет создавать экономические проблемы для Европы, США, Китая. Поэтому Штаты постараются не затягивать эту военную операцию. Это не в интересах Дональда Трампа. В то же время Пекин будет сдерживать Иран от того, чтобы он полностью не перекрыл нефтяную торговлю из Персидского залива.

Хотя если руководители иранского режима будут считать, что им нечего терять, они могут делать очень плохие вещи. В частности, для глобального нефтяного рынка. Однако если война не слишком затянется, а будет длиться неделю, две, три, то это не критично. Цена на нефть через некоторое время восстановится,

– предположил Фесенко.

По его словам, Иран хочет разрушать инфраструктуру переработки, поставки нефти, которая есть в регионе. Это еще одна опасность для мировой экономики. Все остальное не критично.

Будет ли влияние на поставки ракет в ПВО?

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко предположил 24 Каналу, что Иран сейчас не является крупнейшим донором технологий для России. Поэтому не стоит считать, что военный конфликт на Ближнем Востоке может помочь Украине из-за уменьшения поставок вооружения россиянам от Тегерана.

В то же время есть потенциальный риск, что усложнятся поставки ракет к ЗРК Patriot, в целом к системам ПВО со стороны США. Однако Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нет сигналов, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки оружия для Украины.

Я поддерживаю позицию президента. Потому что в Штатах действительно много этих ракет-перехватчиков. На складах они рассчитаны не только для США, но и соответственно для партнеров, в частности, стран Персидского залива,

– отметил Буряченко.

По его мнению, здесь не должно быть проблем. Вероятнее всего, говорится не о том, что у Штатов малый запас ракет для перехватчиков иранских ракет. Возможно, США не рассчитывали на подобную интенсивность и агрессивный ответ со стороны Ирана.

Может ли это повлиять на нас? По моему мнению, нет. Единственное, почему американское вооружение в рамках системы PURL, прежде всего ракет к Patriot, может где-то приостановиться со стороны США – это прежде всего политическое решение самих американцев. На это никак не влияет ситуация на Ближнем Востоке,

– добавил президент Международного института исследований безопасности.

