"Золотая эра" в отношениях с Китаем закончилась, – Сунак
Источник:The Guardian
Режим китайского лидера Си Цзиньпиня с каждым годом становится все более авторитарным и жестоким. В этом, в частности, уверен председатель правления Великобритании Риши Сунак.
Британский премьер Сунак впервые после назначения на должность главы правления выступил на внешнеполитической арене. В частности, чиновник упомянул об отношениях между Пекином и Лондоном и констатировал, что "золотая эра" закончилась.
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Считает ли Сунак Китай угрожающим Британии
В ходе своей речи британский премьер осудил подход предыдущих правительств Великобритании к Китаю. По его словам, они выдавали желаемое за действительное и игнорировали утверждаемый в Пекине авторитаризм.
Китая является вызовом для наших ценностей и интересов. Это вызов, который становится все острым по мере того, как он двигается к еще большему авторитаризму.
– сказал премьер.
Однако следует отметить, что чиновник прямо не констатировал, что Китай является угрозой для Британии и признал, что нельзя игнорировать правление Си Цзиньпиня в решении таких вопросов как экономическая стабильность или изменение климата.
В то же время Риши Сунак категорически осудил подавление протестов против локдаунов в КНР, а также подчеркнул, что в государстве отсутствует свобода слова.
Какая позиция Британии по отношению к Украине
В отличие от Китая, наше государство лишь укрепляет международное партнерство с новоназначенным правительством Великобритании. В Лондоне констатировали что военная помощь Украине в следующем году будет оставаться на том же уровне или даже увеличится.
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