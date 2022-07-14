В британской разведке оценили перспективы переговоров между Украиной и россией

За последние 72 часа оккупанты не достигли значительного территориального продвижения, и им грозит потеря любой динамики, накопленной после захвата Лисичанска.

Такое мнение озвучили британские разведчики. Они также сделали прогноз относительно того, состоятся ли мирные переговоры между Украиной и Россией.

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Какая сейчас ситуация на фронте

Разведчики отметили, что на Донбассе российские войска продолжают наносить артиллерийские удары на широком фронте. На некоторых участках небольшие ротные и взводные подразделения производят пробные штурмы.

Устаревшие транспортные средства, оружие и тактика советских времен, которые использовали российские войска, не поддаются быстрому восстановлению или наращиванию импульса, если не использовать их в подавляющей массе, чего Россия на данный момент не в состоянии применить,

– сказали в разведке Британии.

Вероятность мирных переговоров

Несмотря на переговоры 13 июля 2022 года между делегациями Украины, России, Турции и ООН по экспорту зерна и недавние успешные переговоры по обмену пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются низкими.

Добавим, что глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что переговоры с кремлем по миру в Украине невозможны.

О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов договориться даже с Красным крестом о гуманитарных коридорах для эвакуации гражданских,

– подчеркнула Бербок.

Она добавила, что не общалась с российским коллегой сергеем лавровым с начала полномасштабной войны. Бербок хотела бы сказать: "Ну, давай, сергей, будем договариваться о мире". Но она сомневается, что тот вообще имеет полномочия по решению таких вопросов.

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