Это только начало нашей операции, – Зеленский назвал планы на Курскую область

Уже более месяца продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Однако, это только начало.

Об этом в интервью NBC News рассказал Владимир Зеленский. Президент в очередной раз подчеркнул, что нам не нужны российские территории, передает 24 Канал.

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Зеленский о планах по операции в Курской области

Украинский лидер в очередной раз подчеркнул, что нам не нужна российская территория. Операция Сил обороны направлена на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность.

Нам не нужны их люди, их гражданские, их граждане. Мы берем в плен военных только для того, чтобы обменять на наших. Я всегда говорил, что система обмена "всех на всех", – мы всегда готовы. Дайте нам забрать своих военных, заберите всех своих военных – нам они не нужны. И такое же наше отношение к территориям. Нам не нужна их земля,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что мы не хотим на российские земли приносить нашу украинскую жизнь. Подчеркнул, наше государство знает, что такое международное право, уважение к суверенитету той или иной страны.

Но сегодня мы должны делать соответствующие шаги, чтобы быть сильнее. И эта операция усиливает страну – это факт. Это не означает, что мы будем менять одну территорию на другую,

– отметил президент.

Добавил, не может раскрывать следующие шаги. Заметил, что "успех очень близок к удивлению".

Это только начало нашей Курской операции... Концептуально мы будем ее удерживать,

– сказал Зеленский.