Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, как каждая террористическая группировка, вагнеровцы нуждаются в отдельном изучении, и они имеют другую логику, чем обычная армия.
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"Это, по сути, преступники, беспринципные, и у которых нет никаких элементов гуманитарных или эмпатических ни к себе, ни к своим подчиненным или, тем более, к врагу. При этом, мотивирующий главный момент – это угроза смерти", – заявил он.
Постоянная атака
Череватый отметил, что так наемники были наиболее эффективными, ведь постоянно шли в атаку. По его мнению, по сравнению с регулярными войсками, ЧВК "Вагнер" имели амплитуду в разы больше.
"Если со стороны вооруженных сил, то, конечно, это был экстенсивный подход, ведь сотни потерянных бойцов ежесуточно давали минимальные какие-то прохождения, давали определенные небольшие тактические успехи", – рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Какие подразделения россиян наиболее эффективные: смотрите видео
Цели не достигли
Однако, при этом, оккупанты не достигли главного – того, на что настроена любая военная кампания или стратегическая операция.
"Это прорвать оборону противника, заставить его либо бежать, либо окружить его. Разгромить основные боевые порядки, сломать эшелонированную оборону и достичь (цели – 24 Канал), в зависимости от того, какая цель ставится", – отметил Сергей Череватый.
А в случае россиян, была цель до конца марта оккупировать Луганскую и Донецкую области.
Они с ней в который раз не справились, поэтому ситуация очень тяжелая. Но если смотреть на нее со стороны стратегии, она проигрышна для России,
– заявил он.
Лимит заключенных на грани
Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что вагнеровцы несли потери и до поры до времени их довольно быстро пополняли благодаря новым заключенным. Впрочем, сейчас и этот лимит на грани.
"Они пополняют подразделениями воздушно-десантных войск России. И они действительно лучше подготовлены, чем, например, мотострелковые подразделения. Но они также укомплектованы в основном из мобилизованных", – сказал Череватый.
Все потому, что воздушно-десантные войска оккупантов понесли значительные потери при всех основных операциях, которые пыталась проводить Россия.
"Особенно, например, в киевской операции, где главная ставка на них была и на другие более вышколенные подразделения типа морских пехотинцев, росгвардии и т.д.", – подытожил Сергей Череватый.
Потери врага: последние новости
- За минувшие сутки, 8 апреля, украинские защитники ликвидировали 470 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ВСУ "отправили на концерт Кобзона" 178 150 россиян.
- Генштаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по позициям оккупантов. Кроме того, ВСУ сбили 14 вражеских дронов. А подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 2 позициям личного состава врага, вооружения и техники.
- Аналитики проекта Oryx убеждены, что россияне потеряли больше 10 тысяч единиц военной техники. Речь идет о технике, уничтожение которой подтверждают видео или фото.