Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, как каждая террористическая группировка, вагнеровцы нуждаются в отдельном изучении, и они имеют другую логику, чем обычная армия.

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"Это, по сути, преступники, беспринципные, и у которых нет никаких элементов гуманитарных или эмпатических ни к себе, ни к своим подчиненным или, тем более, к врагу. При этом, мотивирующий главный момент – это угроза смерти", – заявил он.

Постоянная атака

Череватый отметил, что так наемники были наиболее эффективными, ведь постоянно шли в атаку. По его мнению, по сравнению с регулярными войсками, ЧВК "Вагнер" имели амплитуду в разы больше.

"Если со стороны вооруженных сил, то, конечно, это был экстенсивный подход, ведь сотни потерянных бойцов ежесуточно давали минимальные какие-то прохождения, давали определенные небольшие тактические успехи", – рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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Цели не достигли

Однако, при этом, оккупанты не достигли главного – того, на что настроена любая военная кампания или стратегическая операция.

"Это прорвать оборону противника, заставить его либо бежать, либо окружить его. Разгромить основные боевые порядки, сломать эшелонированную оборону и достичь (цели – 24 Канал), в зависимости от того, какая цель ставится", – отметил Сергей Череватый.

А в случае россиян, была цель до конца марта оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Они с ней в который раз не справились, поэтому ситуация очень тяжелая. Но если смотреть на нее со стороны стратегии, она проигрышна для России,

– заявил он.

Лимит заключенных на грани

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что вагнеровцы несли потери и до поры до времени их довольно быстро пополняли благодаря новым заключенным. Впрочем, сейчас и этот лимит на грани.

"Они пополняют подразделениями воздушно-десантных войск России. И они действительно лучше подготовлены, чем, например, мотострелковые подразделения. Но они также укомплектованы в основном из мобилизованных", – сказал Череватый.

Все потому, что воздушно-десантные войска оккупантов понесли значительные потери при всех основных операциях, которые пыталась проводить Россия.

"Особенно, например, в киевской операции, где главная ставка на них была и на другие более вышколенные подразделения типа морских пехотинцев, росгвардии и т.д.", – подытожил Сергей Череватый.

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