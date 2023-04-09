Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, як кожне терористичне угрупування, вагнерівці потребують окремого вивчення, і вони мають іншу логіку, ніж звичайна армія.
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"Це, по суті, злочинці, які безпринципні, й у яких немає жодних елементів гуманітарних або емпатичних ні до себе, ні до своїх підлеглих чи, тим паче ворога. При цьому, головний момент, що мотивує – це загроза смерті", – заявив він.
Постійна атака
Череватий зазначив, що так найманці були найефективніші, адже постійно йшли в атаку. На його думку, у порівнянні з регулярними військами, ПВК "Вагнер" мали амплітуду в рази більше.
"Якщо з боку збройних сил, то, звичайно, це був екстенсивний підхід, адже сотні втрачених бійців щодоби давали мінімальні якісь проходження, давали певні невеличкі тактичні успіхи", – розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Які підрозділи росіян найбільш ефективні: дивіться відео
Мети не досягли
Однак, при цьому, окупанти не досягли головного – того, під що налаштована будь-яка воєнна кампанія чи стратегічна операція.
"Це прорвати оборону противника, змусити його або втікати, або оточити його. Розгромити основні бойові порядки, зламати ешелоновану оборону й досягнути (мети – 24 Канал), в залежності від того, яка мета ставиться", – зазначив Сергій Череватий.
А у випадку росіян, була мета до кінця березня окупувати Луганську та Донецьку області.
Вони з нею вкотре не впоралися, тому ситуація дуже важка. Але якщо дивитися на неї з боку стратегії, вона програшна для Росії,
– заявив він.
Ліміт ув'язнених на межі
Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що вагнерівці зазнавали втрат й до певного часу їх доволі швидко поповнювали завдяки новим ув'язненим. Утім, нині й цей ліміт закінчується.
"Вони поповнюють підрозділами повітряно-десантних військ Росії. І вони справді краще підготовлені, ніж, наприклад, мотострілецькі підрозділи. Але вони також укомплектовані здебільшого з мобілізованих", – сказав Череватий.
Усе через те, що повітряно-десантні війська окупантів зазнали значних втрат під час усіх основних операцій, які намагалася проводити Росія.
"Особливо, наприклад, в київській операції, де головна ставка на них була й на інші більш вишколені підрозділи типу морських піхотинців, росгвардії тощо", – підсумував Сергій Череватий.
Втрати ворога: останні новини
- За минулу добу, 8 квітня, українські захисники ліквідували 470 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили на концерт Кобзона" 178 150 росіян.
- Генштаб повідомив, що за минулу добу українська авіація завдала 12 ударів по позиціях окупантів. Окрім того, ЗСУ збили 14 ворожих дронів. А підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили у 2 позиції особового складу ворога, озброєння та техніки.
- Аналітики проєкту Oryx переконані, що росіяни втратили понад 10 тисяч одиниць військової техніки. Мовиться про техніку, знищення якої підтверджують відео чи фото.