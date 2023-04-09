Про це заявили аналітики проєкту Oryx. Важливо зазначити, що мовиться про ту техніку, знищення якої підтверджують фото чи відео. Тобто реальна кількість втраченої техніки може бути ще більшою.

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Втрати ворога колосальні

Зокрема Росія вже втратила в Україні 10 004 одиниць військової техніки. Серед них:

6 472 одиниці техніки було знищено,

304 – пошкоджено,

ще 394 одиниці загарбники просто кинули на поле бою.

Водночас Збройні Сили України "затрофеїли" 2 834 одиниць техніки противника. Серед втраченої Росією техніки:

танки,

бойові броньовані машини,

БМП,

командні пункти та станції зв'язку,

самохідні протитанкові ракетні комплекси,

реактивні системи залпового вогню,

зенітні гармати,

САУ, ЗРК, літаки та гелікоптери та інше.



Актуальна статистика втрат ворога / Фото Генштабу

Лише за останню добу українські воїни "демілітаризували" ще 5 артилерійських систем противника, 4 бойові броньовані машини та 3 танки.

Зверніть увагу! Водночас втрати України у техніці втричі менші.

Окупантам бракує і живої сили

Військовий Збройних Сил України Євген Карась зазначив, що росіяни вже відверто втомилися воювати. У них гостра нестача людських ресурсів та техніки, а ще паніка перед весняним контрнаступом ЗСУ. За його словами, резерви Росії не встигають поповнюватися живою силою через короткий час життя її солдатів на фронті.

Карась пояснив, що окупанти дійсно потребують затишшя чи перемир'я. У березні ЗСУ вдалося ліквідувати 24 тисячі солдатів. Цю цифру варто помножити бодай на два для отримання кількості поранених.