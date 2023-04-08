У Генштабі ЗСУ попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони відбили більш як 35 російських атак.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не має суттєвих змін – ознак формування наступальних угруповань ворога не фіксують. Протягом доби окупанти здійснили обстріли населених пунктів:

Грем'яч Чернігівської області;

Середина-Буда, Баранівка, Безсалівка, Волфине, Тур'я, Високе Сумської області,

Ветеринарне, Вільхівка, Тернова, Вовчанськ, Караїчне та Чугунівка на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали:

Колодязне,

Красне Перше,

Новомлинськ,

Дворічна,

Западне,

Крохмальне,

Кіндрашівка,

Піщане,

Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії на південь від Кузьминого та Верхньокам'янського. Артилерійських обстрілів зазнали:

Чернещина Харківської області;

Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області;

Ямполівка, Торське, Сіверськ, Спірне на Донеччині.



Українські захисники продовжують боронити державу / Фото Генштабу ЗСУ

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На Бахмутському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії, намагаються взяти під повний контроль місто Бахмут. Наразі там тривають бої. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка.

Підрозділи Сил оборони відбили близько 10 атак ворога. Від ворожих обстрілів постраждали:

Васюківка,

Міньківка,

Залізнянське,

Оріхово-Василівка,

Маркове,

Григорівка,

Бахмут,

Хромове,

Часів Яр,

Іванівське,

Ступочки,

Біла Гора,

Дружба Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках росіяни також вели марні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар'їнки. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку. Там відбили понад 10 ворожих атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали:

Новокалинове,

Кам'янка,

Степове,

Орлівка,

Авдіївка,

Сєверне,

Нетайлове,

Красногорівка,

Мар'їнка,

Побєда,

Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби окупанти не проводили наступальних дій. Проте вони здійснили обстріли населених пунктів:

Новомихайлівка,

Шахтарське,

Новоукраїнка,

Велика Новосілка,

Вугледар,

Пречистівка,

Золота Нива,

Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують будувати оборонні рубежі та позиції. Ворожих обстрілів протягом доби зазнали населені пункти, що межують з лінією бойового зіткнення, зокрема:

Времівка, Новопіль Донецької області;

Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка Запорізької області;

Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.



ЗСУ відбивають ворожі атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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Росіяни достроково випускаються з військових навчальних закладів

Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Аби їх поповнити, керівництво збройних сил Росії прийняло рішення про проведення 29 квітня дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів у:

Москві,

Санкт-Петербурзі,

Костромі,

Пензі,

Омську,

Тюмені,

Казані,

Новосибірську,

Вольську,

Благовєщенську.

При цьому випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил Російської Федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків,

– додали у Генштабі.

Своєю чергою, українські захисники продовжують працювати. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші бійці збили ворожий розвідувальний БпЛА, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

1 склад боєприпасів,

1 позицію засобів протиповітряної оборони,

3 станції радіоелектронної боротьби противника.



Українські бійці завдають росіянам втрат / Фото Генштабу ЗСУ