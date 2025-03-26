Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что если бы Россия продолжала активно бить по Украине крылатыми ракетами класса Х – 101, Х – 555, Украина сразу бы увидела последствия попадания по аэродрому "Энгельс". Впрочем, Россия изменила использование этих ракет, чтобы уменьшить себестоимость войны.

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На замену им пришли беспилотники. Украина вскоре увидит результаты операции Воздушных сил ВСУ.

Как атака повлияла на российскую логистику

"Давайте вспомним первый удар по "Энгельсу", когда был применен беспилотник "Стриж". Тогда российская стратегическая авиация была передислоцирована к аэродрому "Оленья" на безопасное расстояние. Часть самолетов находилась в "Украинке", часть – в "Оленье". Но это показало, что аэродром незащищенный и слабый", – сказал Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что после этого Россия активно усиливала способности по защите аэродрома в Энгельсе, при этом продолжая использовать его как основной аэродром снаряжения для самолетов стратегической авиации.

Перед каждым массированным обстрелом самолеты сначала прилетали в "Энгельс", снаряжались ракетами, затем возвращались в "Оленью" и уже оттуда выполняли боевые задачи.

Поэтому здесь справедливо было бы заметить, что на самом деле мы разорвали сложное логистическое плечо России, где происходило снаряжение самолетов стратегической авиации,

– сказал Храпчинский.

Он добавил, что на аэродроме в Энгельсе есть два склада, которые могут обеспечивать оснащение российских самолетов ракетами. Дополнительно есть еще третий склад с ядерным вооружением, в частности ядерными боеголовками, но он находится чуть южнее, примерно в 8 километрах от самого аэродрома. Россия, вероятно, будет задумываться, может ли еще использовать аэродром в Энгельсе, или стоит передислоцировать самолеты.

В частности, она может использовать такие аэродромы, как "Дягилево", "Оленья" или "Моздок". Некоторые из этих аэродромов гораздо ближе к Украине, и это позволяет наносить по ним удары.

"Россия будет искать другое место, где сможет снаряжать свои самолеты. И это усложнит логистику, потому что на самом деле готовая база, где есть все необходимое для обслуживания, подготовки и хранения этих ракет, существенно уничтожена. Дополнительно надо понимать, что, видимо, и средства, которые помогали им в этом, также уничтожены", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что британская разведка отмечала, что за время полномасштабного вторжения Украина провела большое количество высококачественных операций на территории России. Это и уничтожение самолетов Ту – 22М3, и уничтожение самолетов непосредственно на аэродромах, и уничтожение самолета А – 50У, и удары по системам раннего предупреждения о ядерной угрозе в России.

Храпчинский подытожил, что Силы обороны Украины на протяжении всего полномасштабного вторжения демонстрируют миру, что Россия не может защитить свои сверхважные ядерные объекты. Украина наглядно показывает, что Россия слаба в этом вопросе, и главной задачей сейчас является не поиск путей примирения с Россией, а лишение ее любых потенциальных возможностей воевать в последующие годы.