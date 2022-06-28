Количество российских оккупантов резко перевалило за 35 тысяч: актуальные потери врага

Российские оккупанты терпят безумные потери в Украине. По состоянию на 28 июня, украинские защитники уже ликвидировали 35 250 захватчиков.

Информацию об общих боевых потерях противника обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Только за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 250 российских оккупантов.

Потери врага по состоянию на 28 июня

личного состава – 35250 (+250) человек ликвидировано;

танков – 1567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3704 (+17) единицы;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средств ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

кораблей и катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;

специальной техники – 61 (+1) единица.

Наибольшие потери противник понес именно на Бахмутском направлении. Заметим, что враг несет много потерь на украинской земле. А 27 июня российские оккупанты потеряли еще один ударный вертолет Ка-52. Уничтожили вертолет россиян зенитчики 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. По вражескому вертолету попал украинский снаряд. После этого Ка-52 россиян успешно пошел на аварийное снижение.

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В Генштабе ВСУ отметили, что украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгалевка – Залиман. Оккупанты отошли. Такая же ситуация произошла и на Славянском направлении в сторону Долгенькое – Долина. Украинским военным удалось отбросить врага назад.

Аналогичная ситуация возникла и на Лисичанском направлении. Враг не оставляет попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Российские оккупанты вели наступление, но украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти.

На Авдеевском направлении россияне не только вынуждены были отойти, но и понесли потери. Они безрезультатно пытались штурмовать в направлении Егоровка – Павловка.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 28 июня: смотрите видео