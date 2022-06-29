ВСУ ликвидировали уже 35,4 тысячи оккупантов: свежие потери врага

Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. По состоянию на 29 июня нашим воинам удалось ликвидировать 35 450 оккупантов.

Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы уничтожили 200 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении. Также украинские воины превратили немало вражеской техники в металлолом.

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Потери россиян в технике

танков – 1572 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 3720 (+16) единиц,

артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,

РСЗО – 246 (+3) единиц,

средства ПВО – 103 (+1) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 185 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) единиц,

крылатые ракеты – 142 (+3) единиц,

корабли /катера – 14 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) единиц,

специальная техника – 61 (+0).

Данные по ликвидированному личному составу еще уточняются. На самом деле обезвреженных россиян может быть гораздо больше.

Потери врага по состоянию на 29 июня / Инфографика Генштаба

Какая ситуация на фронте

Самая сложная ситуация сейчас – на Донбассе. Оккупанты наступают на Славянск, Лисичанск и Бахмут. Они стремятся окружить Лисичанск, чтобы захватить его.

Кроме того, продолжаются массовые обстрелы украинских городов. В частности, россияне развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ в Николаевском направлении, а также увеличили количество кораблей-ракетоносцев в Черном море.

Также остается угроза ракетных ударов из Беларуси. В Гомельской области белорусские военные проводят собрания и проверяют боевую готовность.

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