ВСУ ликвидировали уже 35,4 тысячи оккупантов: свежие потери врага
29 июня 2022 , 09:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины. По состоянию на 29 июня нашим воинам удалось ликвидировать 35 450 оккупантов.
Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы уничтожили 200 оккупантов. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении. Также украинские воины превратили немало вражеской техники в металлолом.
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Потери россиян в технике
- танков – 1572 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 3720 (+16) единиц,
- артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,
- РСЗО – 246 (+3) единиц,
- средства ПВО – 103 (+1) единиц,
- самолетов – 217 (+0) единиц,
- вертолетов – 185 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) единиц,
- крылатые ракеты – 142 (+3) единиц,
- корабли /катера – 14 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) единиц,
- специальная техника – 61 (+0).
Данные по ликвидированному личному составу еще уточняются. На самом деле обезвреженных россиян может быть гораздо больше.
Потери врага по состоянию на 29 июня / Инфографика Генштаба
Какая ситуация на фронте
- Самая сложная ситуация сейчас – на Донбассе. Оккупанты наступают на Славянск, Лисичанск и Бахмут. Они стремятся окружить Лисичанск, чтобы захватить его.
- Кроме того, продолжаются массовые обстрелы украинских городов. В частности, россияне развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ в Николаевском направлении, а также увеличили количество кораблей-ракетоносцев в Черном море.
- Также остается угроза ракетных ударов из Беларуси. В Гомельской области белорусские военные проводят собрания и проверяют боевую готовность.
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