Северокорейские войска, которые воевали вместе с российскими, были отведены от линии фронта в Курской области, поскольку понесли огромные потери. Сценарий привлечения Россией военных КНДР к ведению боевых действий –жестокий и очень печальный, доходящий до комичного.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил журналист Evening Standard Роберт Фокс, озвучив, что дела на поле боя у солдат КНДР сразу пошли не очень хорошо.

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Сколько КНДР потеряла солдат на Курщине?

Британский журналист отметил, что сложно сказать точно, сколько северокорейских бойцов находилось на фронте, 8 или 11 тысяч человек, однако он подчеркнул, что убитых и раненых среди них было много.

Отчеты британской и американской разведок, которые обрабатывают открытые источники наблюдения и указывают на то, что список потерь составляет более 3,5 тысяч человек, кажутся довольно четкими,

– озвучил Фокс.

Китай недоволен сотрудничеством Путина и Ким Чен Ына

Один из российских пропагандистских каналов, со слов британского журналиста, сообщил, что якобы участие в боевых действиях со стороны КНДР принимали элитные войска, которые должны были показать новые образцы того как воюют в Северной Корее и помогать тренировать российских солдат. Такое сообщение Фокс назвал небылицей, а привлечение войск КНДР к российской армии – авантюрой Путина.

Северокорейская авантюра путинского Кремля нанесла огромные неприятности и очень разозлила китайскую иерархию, дав свободу действий коварному режиму Ким Чен Ына в Пхеньяне,

– считает Фокс.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал ориентировочное количество потерь среди северокорейских солдат на фронте – более 4 тысяч. Украинский лидер отметил, что до сих пор на Курщине находятся 7 – 8 тысяч бойцов Северной Кореи, которые воюют вместе с российскими войсками против Украины, в частности участвуя в штурмах.

Отметим, издание The Times сообщило основные причины больших потерь живой силы среди войск КНДР: применение устаревшей тактики на поле боя, отсутствие огневой поддержки со стороны российских войск во время боев.