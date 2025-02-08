Причин колоссальных потерь КНДР на фронте есть две. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Почему КНДР несет колоссальные потери

Британское издание пишет, что военные КНДР несут рекордные потери в боях на Курщине по двум причинам: откровенно устаревшая тактика армии Ким Чен Ына и в отсутствии должной поддержки со стороны "собратьев" в российской армии. Такого мнения придерживаются украинские военные, которые участвуют в операции на Курщине.

Так, майор Антон с 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поделился с The Times историей об одном из штурмов. Атака длилась несколько часов и, по словам военного, военные КНДР были довольно успешными: вели точный огонь, быстро двигались, помогали раненым и отказывались сдаваться, когда бой откровенно был проигран. По словам бойца 95 ДШБ, северокорейские солдаты проиграли бой, поскольку не имели поддержки артиллерии, дронов и танков. Если бы российская армия поддерживала этот бой, то была бы серьезная угроза.

Журналисты добавляют, что в целом военные КНДР продемонстрировали себя хорошо обученными солдатами с высоким уровнем мотивации. Кроме того, северокорейские солдаты – молодые и энергичные мужчины.

Россияне тоже устали, как и мы; они также уже воюют с преимущественно мобилизованными войсками. Обычно, когда бьешь по российской штурмовой группе с беспилотников, она убегает в укрытие и отступает. Северокорейцы продолжают идти вперед,

– поделился с изданием капитан роты десантников из состава 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Стригунов.

Другой военный из 80-й ДШБ рассказал, что во время другой атаки украинские защитники дроном ликвидировали по меньшей мере 40 военных КНДР. Эти потери были колоссальными, ведь наемники полагались исключительно на старую тактику ведения войны и не учитывали современных реалий на поле боя. Так, северокорейские солдаты двигались взводами и плотным строем, хотя ВСУ и оккупационная армия давно поняли, что большие скопления легко заметить.

Ранее сообщали, что военных КНДР отвели из Курской области. Однако Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 февраля заявил, что Россия возобновила атаки в Курской области. Кроме того, враг также подтянул северокорейских военных.