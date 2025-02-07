Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Новые бои на Курщине

Президент Украины сообщил, что сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по ситуации в Курской области. Так, в районах проведения операции на Курщине российская армия начала новые штурмы, а также подтянула резервы наемников из КНДР. Впрочем, враг понес серьезные потери.

Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. И это очень важно – бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли,

– подчеркнул Зеленский.

Сейчас на Курщине сосредоточено около 60 тысяч военнослужащих российской армии. Зеленский добавил, что эти силы не добавились к значительным силам оккупанта на Покровском направлении и других направлениях в Донецкой области.



