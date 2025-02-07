Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Нові бої на Курщині

Президент України повідомив, що сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації у Курській області. Так, в районах проведення операції на Курщині російська армія почала нові штурми, а також підтягнула резерви найманців з КНДР. Втім, ворог зазнав серйозних втрат.

Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі,

– наголосив Зеленський.

Нині на Курщині зосереджено близько 60 тисяч військовослужбовців російської армії. Зеленський додав, що ці сили не додались до значних сил окупанта на Покровському напрямку та інших напрямках у Донецькій області.



