Какая задача у ПВО сухопутных войск: Чмут назвал основные проблемные вопросы

Противовоздушная оборона сухопутных войск и воздушных сил отличается, поскольку выполняет разные задачи. К примеру, ПВО сухопутных войск предназначена для непосредственного прикрытия на поле боя.

Об этом в интервью для 24 канала рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он рассказал, как работает ПВО сухопутных войск.

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"То есть это зенитные установки, это переносные зенитно-ракетные комплексы. На уровне каждого батальона должны быть зенитный ракетный или артиллерийский или оба взвода, которые обеспечивают ПВО на уровне подразделения", – сказал Чмут.

Прикрытие войск

Руководитель фонда рассказал, что когда говорим о бригаде, там должен быть зенитно-ракетный дивизион в составе нескольких батарей, которые будут обеспечивать прикрытие на уровне оборонной полосы бригады. На уровне оперативных командований (у нас их 4 – "Восток", "Запад", "Север", "Юг") есть 4 зенитных ракетных полка, вооруженные зенитными ракетными комплексами "Оса-АКМ" с дальностью работы в 5 километров и высотой 10.

Они не обеспечивают противовоздушную оборону на определенных участках и с большей глубиной. То есть это прикрытие войск в первую очередь,

– рассказал Чмут.

Хватает ли ПВО

По словам Чмута, в Украине не все хорошо с системами ПВО, поскольку важно иметь их не на бумаге. Преимущественно на вооружении есть советские системы, которые в будущем не можем эксплуатировать из-за отсутствия достаточного количества боеприпасов, ракет и возможности их пополнения, потому что они советского производства.

"Те системы, которые мы сейчас получаем от западных партнеров, их несоизмеримо мало и они не совсем соответствуют характеристикам, которые мы хотели бы", - добавил Чмут.

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