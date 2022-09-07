Про це в інтерв'ю для 24 каналу розповів очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він розповів, як працює ППО сухопутних військ.

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"Тобто це зенітні установки, це переносні зенітно-ракетні комплекси. На рівні кожного батальйону мали б бути зенітний ракетний або артилерійський, або й обидва взводи, які забезпечують ППО на рівні підрозділу", – сказав Чмут.

Прикриття військ

Очільник фонду розповів, що коли говоримо про бригаду, то там має бути зенітно-ракетний дивізіон у складі декількох батарей, які забезпечуватимуть прикриття на рівні оборонної смуги бригади. На рівні оперативних командувань (у нас їх 4 – "Схід", "Захід", "Північ", "Південь") є 4 зенітні ракетні полки, озброєнні зенітними ракетними комплексами "Оса-АКМ" з дальністю роботи в 5 кілометрів і висотою 10.

Вони не забезпечують протиповітряну оборону на певних ділянках і з більшою глибиною. Тобто це прикриття військ у першу чергу,

– розповів Чмут.

Чи вистачає ППО

За словами Чмута, в Україні не все добре з системами ППО, оскільки важливо мати їх не на папері. Переважно на озброєнні є радянські системи, які в майбутньому не можемо експлуатувати через відсутність достатньої кількості боєприпасів, ракет і можливості їхнього поповнення, бо вони радянського виробництва.

"Ті системи, які ми зараз отримуємо від західних партнерів, їх неспівмірно мало й вони не зовсім відповідають характеристикам, які б ми хотіли", – додав Чмут.

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