Доля России на международном рынке оружия падает не первый год, сказал 24 Каналу доктор экономических наук Игорь Липсиц. Однако сейчас перспективы экспорта российского оружия становятся все хуже.

Обратите внимание Значительная часть российских военных объектов остается в зоне поражения ATACMS, – ISW

Какие проблемы у России с экспортом оружия

Россия была довольно сильным игроком на рынке оружия. Много продавала, преимущественно самолеты, различные противовоздушные системы и тому подобное. Сейчас страна-агрессор теряет этот рынок, ведь все отдает на войну против Украины, которая должна была быть быстрой, но произошло наоборот.

К тому же российское оружие имеет некрасивый вид на поле битвы. Оно не показало свою обещанную высокую эффективность.

Не видно достижений российского оружия. Россия, которая всегда хвасталась танковой индустрией, особых танковых побед не получила на поле боя. Системы противовоздушной обороны не могут защитить аэродромы от украинских дронов,

– сказал Липсиц.

По его словам, когда Путин называет цифры роста экономики, то надо понимать, что 2/3 – это военное производство. Без этого российская экономика едва растет на 1,5% в год.

"Россия втянулась в опасную спираль для себя, где она тратит все больше денег на производство оружия, но тогда нужно все больше денег, чтобы заказывать следующие партии оружия, ведь иначе начнется спад на военных заводах", – добавил доктор экономических наук.