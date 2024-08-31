Частка Росії на міжнародному ринку зброї падає не перший рік, сказав 24 Каналу доктор економічних наук Ігор Ліпсіц. Однак зараз перспективи експорту російської зброї стають дедалі гірші.

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Які проблеми у Росії з експортом зброї

Росія була доволі сильним гравцем на ринку зброї. Багато продавала, переважно літаки, різні протиповітряні системи тощо. Зараз країна-агресор втрачає цей ринок, адже все віддає на війну проти України, яка мала бути швидкою, але сталося навпаки.

До того ж російська зброя має негарний вигляд на полі битви. Вона не показала свою обіцяну високу ефективність.

Не видно здобутків російської зброї. Росія, яка завжди хизувалася танковою індустрією, особливих танкових перемог не здобула на полі бою. Системи протиповітряної оборони не можуть захистити аеродроми від українських дронів,

– мовив Ліпсіц.

За його словами, коли Путін називає цифри росту економіки, то треба розуміти, що 2/3 – це військове виробництво. Без цього російська економіка ледве росте на 1,5% на рік.

"Росія втягнулася у небезпечну спіраль для себе, де вона витрачає все більше грошей на виробництво зброї, але тоді потрібно все більше грошей, щоб замовляти наступні партії зброї, адже інакше почнеться спад на військових заводах", – додав доктор економічних наук.