2025 год станет переломным, – военный спрогнозировал, какие проблемы ждут Россию

Российский диктатор Владимир Путин имел амбициозные планы на 2024 год. Однако, несмотря на то, что Вооруженные Силы Украины имели проблемы с обеспечением, россиянам не удалось достичь ничего из того, что запланировали.

В новом 2025 году ситуация для врага изменится к худшему. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, какие проблемы возникнут у России и чего ждать Украине.

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Что ждет россиян в 2025 году

2025 год будет тяжелым для обеих сторон, но судя по тем пакетам помощи, которые партнеры уже выделили Украине, то на 2025 год и начало 2026 года ВСУ обеспечены оружием и деньгами. Чего нельзя сказать о россиянах.

Для них 2025 год будет критический. Эксперты, прогнозам которых можно доверять, и руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов говорят, что следующая зима станет для России кризисной. Я считаю, что еще летом 2025 года россияне почувствуют кризис,

– предположил военнослужащий ВСУ.

Попытка Кремля наладить контакты с Дональдом Трампом не дала успеха. Новоизбранный президент США не пошел на условия Кремля. В общем россияне все делают "правильно". Они его провоцируют, раздражают, поэтому по мнению Сазонова, в 2025 году Украина получит от Соединенных Штатов мощную помощь, а россияне – большие проблемы.

Я считаю, что 2025 год будет годом нашей победы. Мы будем контратаковать. 2025 год станет переломным. Надеюсь, что он станет финальным и мои собратья следующий 2026 год будут встречать дома с семьями,

– сказал Сазонов.

В 2024 году Вооруженные Силы Украины устояли, а российская армия не достигла ни одной из своих целей. Враг не захватил ни одного крупного города, оккупационная армия не вышла на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты буксуют под Покровском, не могут одновременно наступать на город с юга и севера. В районе Курахово ценой тысяч потерь противнику удается немного продвигаться. Самой большой неожиданностью для россиян стало наступление в Курской области, откуда оккупанты до сих пор не могут выбить украинские подразделения,

– добавил военнослужащий ВСУ.

К слову, Кирилл Буданов выразил оптимизм относительно 2025 года, считая его более перспективным для Украины по сравнению с 2024 годом. Также по прогнозу руководителя Главного управления разведки, в 2025 году российская экономика и финансовый сектор достигнут критического предела.