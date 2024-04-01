Что объединяет США, Турцию и Венгрию

В Турции, Венгрии, Словакии и США – везде видим одну и ту же картину.

Перетягивание политического одеяла

Урбанизированное, лучше образованное, а иногда еще и в целом более молодое население больших городов стремится к развитию и мечтает о лучшем будущем.

Читайте также Несколько реакций на бурное обсуждение рынка азартных игр

В то же время малообразованные, порой в среднем старшие жители малых городов и сел стремятся к сохранению традиций и мечтают о лучшем прошлом. Это приводит к постоянному политическому "перетягиванию одеяла" между модернистами и традиционалистами.

В условиях демократии ничего страшного в этом нет, но тогда выборы выигрывает небольшая группа switchers – "перекидывателей", – которые держат политическую "золотую акцию" и добавляют свои голоса то одному, то другому лагерю. Так они заставляют политическую систему поочередно давить то на одну, то на другую педаль этого велосипеда и таким образом держать баланс.

Но для того, чтобы ничего страшного не произошло, надо сохранить демократию, прежде всего плюрализм в медиа. Иначе произойдет "демократическая консервация" по венгерскому образцу, такая привлекательная для определенных украинских политиков.

В условиях отсутствия демократии недовольство лишенных голоса традиционалистов (которые больше готовы за свои ценности умирать и меньше готовы ради них эмигрировать) может привести к реакционной революции, как это произошло в Иране.

Важно Соловьев на всю Россию легитимизировал убийства украинцев

Но даже в условиях демократии сторонам надо научиться договариваться, потому что отсутствие перспектив взаимопонимания может привести к общественному расколу и противостоянию. Лучше не доводить до высокого уровня напряжения, а для того нужно научиться говорить друг с другом.

Если мы на стороне модернистов, то надо думать, как заниматься гражданским просвещением традиционалистов, чтобы смягчить угрозы нашему будущему.