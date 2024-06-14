В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан призвал украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть осторожными. Отметим, что Россию на саммит не пригласили. Страна-агрессор безуспешно пыталась сорвать важное событие, а сегодня Владимир Путин выдвинул новый ультиматум для завершения войны.

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Враг будет держать руку на пульсе

Сейчас поднято максимальное количество дальних российских беспилотников типа "Орлан", которые следят за логистическими цепями. Активизирована работа российской агентуры в Украине.

Военный эксперт предположил, что с помощью баллистических ракет оккупанты могут пытаться достать до военной помощи от партнеров, которая уже поступает в Украину, а также, возможно, и к аэродромам, которые готовят к поступлению истребителей F-16 или других западных самолетов.

Армия России будет держать руку на пульсе в течение трех дней после заявлений Путина,

– сказал Свитан.

Кроме того, сейчас россияне будут заставлять мир и военно-политическое руководство Украины принять условия российского диктатора. Кремль всячески будет пытаться подтолкнуть Украину к капитуляции.

"Могут быть террористические атаки. Россияне как террористы – выдвигают требования и убивают заложников. То есть они могут целенаправленно бить именно по жилым кварталам", – добавил военный эксперт.

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