У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан закликав українців у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й бути обережними. Зазначимо, що Росію на саміт не запросили. Країна-агресор безуспішно намагалася зірвати важливу подію, а сьогодні Владімір Путін висунув новий ультиматум для завершення війни.

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Ворог триматиме руку на пульсі

Зараз піднята максимальна кількість дальніх російських безпілотників типу "Орлан", які слідкують за логістичними ланцюгами. Активізована робота російської агентури в Україні.

Військовий експерт припустив, що за допомогою балістичних ракет окупанти можуть намагатися дістати до військової допомоги від партнерів, яка вже надходить в Україну, а також, можливо, й до аеродромів, які готують до надходження винищувачів F-16 чи інших західних літаків.

Армія Росії триматиме руку на пульсі протягом трьох днів після заяв Путіна,

– мовив Світан.

Крім того, зараз росіяни змушуватимуть світ й військово-політичне керівництво України прийняти умови російського диктатора. Кремль всіляко намагатиметься підштовхнути Україну до капітуляції.

"Можуть бути терористичні атаки. Росіяни як терористи – висувають вимоги й вбивають заручників. Тобто вони можуть цілеспрямовано бити саме житловим кварталам", – додав військовий експерт.

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