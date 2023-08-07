В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какой тип ракет сбивать тяжелее всего. По его словам, говорится об аэробалистических, передает 24 Канал.

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Сбивать эти ракеты сложнее всего

Труднее всего, конечно, сбивать "Кинжалы". Как бы там ни было, мы можем потролить россиян: "не имеющая аналогов". На самом деле эта ракета летит быстро – ориентировочно 7500 километров в час,

– подчеркнул он.

Следовательно, время на ее обнаружение и обезвреживание критически мало. Но, к счастью, в Украине есть установки, способные сбивать эти аэробалистические ракеты.

Собственно, эти "аналоговнетные" ракеты наши военные сбивают. Как отметил Юрий Игнат, "Кинжалы" оказались не такими крутыми, как о них говорили сами россияне.

Россияне говорили, что "Кинжал" – это "не имеющая аналогов" ракета. Но оказывается, что она не такая крутая, как россияне ее пиарили,

– подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что сбивание "Кинжала" – "безусловно идеологическое поражение". Особенно с учетом того, что сбить эту ракету удалось комплексом, который россияне называли "устаревшим в 1970 году".

Как ЗРК Patriot сбивает "Кинжалы"

Спикер Воздушных сил отметил, что ЗРК Patriot может работать как в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. В последнем случае речь идет о том, что человеческий фактор "убирается".

То есть Patriot ставится в режим сбивания целей "автомат" и сбивает цель сам,

– объяснил Юрий Игнат.

В то же время, нам следует понимать тот факт, что таких систем крайне мало. А это значит, что полностью прикрыть небо над Украиной, мы еще не можем.

Помочь нам могут F-16, когда эти истребители поступят в Украину. Но сначала нужно будет, чтобы наши пилоты прошли обучение, которое вот-вот должно начаться.

6 августа в День Воздушных сил ВСУ Владимир Зеленский имел возможность протестировать симулятор F-16. Глава государства даже сумел "попасть" в виртуальную цель. Ею был самолет Ту-95.

Надеемся, что вскоре можно будет не в виртуальной реальности уничтожать стратегические бомбардировщики, которыми россияне атакуют Украину.