В ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, який тип ракет збивати найважче. За його словами, мовиться про аеробалістичні, передає 24 Канал.

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Збивати ці ракети найскладніше

Найважче, звичайно, збивати "Кинджали". Хай там як, ми можемо потролити росіян: "не имеющая аналогов". Насправді ця ракета летить швидко – орієнтовно 7500 кілометрів на годину,

– наголосив він.

Відтак, час на її виявлення та знешкодження критично малий. Але, на щастя, в Україні є установки, здатні збивати ці аеробалістичні ракети.

Власне, ці "аналоговнєтниє" ракети наші військові збивають. Як зазначив Юрій Ігнат, "Кинджали" виявилися не такими крутими, як про них говорили самі росіяни.

Росіяни казали, що "Кинджал" – це "не имеющая аналогов" ракета. Але виявляється, що вона не така крута, як росіяни її піарили,

– наголосив він.

Водночас він підкреслив, що збиття "Кинджала" – "безумовно ідеологічна поразка". Особливо з урахуванням того, що збити цю ракету вдалося комплексом, який росіяни називали "устарєвшим 1970-го року".

Як ЗРК Patriot збиває "Кинджали"

Речник Повітряних сил зауважив, що ЗРК Patriot може працювати як у ручному, так і напівавтоматичному та автоматичному режимах. В останньому випадку йдеться про те, що людський фактор "прибирається".

Тобто Patriot ставиться у режим збиття цілей "автомат" і збиває ціль сам,

– пояснив Юрій Ігнат.

Водночас нам слід розуміти той факт, що таких систем вкрай мало. А це означає, що повністю прикрити небо над Україною ми ще не можемо.

Допомогти у цьому нам можуть F-16, коли ці винищувачі надійдуть до України. Але спочатку потрібно буде, щоб наші пілоти пройшли навчання, яке от-от має розпочатися.

Власне, 6 серпня у День Повітряних сил ЗСУ Володимир Зеленський мав можливість протестувати симулятор F-16. Глава держави навіть зумів "влучити" у віртуальну ціль. Нею був літак Ту-95.

Маємо надію, що невдовзі можна буде не у віртуальній реальності знищувати стратегічні бомбардувальники, якими росіяни атакують Україну.