Количество обстрелов увеличилось

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает 24 канал. По его словам, в акватории Азовского и Черного моря продолжают находиться корабли и подлодки россиян, которые вместе с авиацией привлекаются к ракетным ударам.

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В последнее время таких ударов стало больше, в том числе их наносили с территории Беларуси. В период с 13 по 29 июня российские захватчики применили ракетное оружие 202 раза. По сравнению с прошедшими неделями июня, это больше на 120 ударов,

– заявил Громов.

В Генштабе также отметили, что целями противника остаются военные объекты, объекты критической инфраструктуры и индустрии, транспортные сети. В то же время из-за неизбирательности ударов значительные потери несут гражданское население и объекты во многих регионах Украины.

Россияне используют старые снаряды

Для нанесения ракетных ударов россияне используют более 50% снарядов из старых советских запасов, не имеющих высокой точности, поэтому поражают жилые дома в Киеве и Николаеве, частные дома в Одесской области, в Очакове, Краснополье, Курахове, 2 общеобразовательные школы в Николаеве и другие объекты. Нельзя не отметить ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Всего за этот период ракеты попадали в гражданские объекты 68 раз. Несмотря на то, что самолеты удается обнаружить заранее, время полета ракеты в цель составляет считанные минуты. Поэтому времени для эвакуации после пуска остается мало. Поэтому не стоит пренебрегать воздушными тревогами, даже если кажется, что ракета летит не в вашу сторону.

Ранее Алексей Арестович заявил, что россияне будут активно атаковать наше государство еще неделю – полторы, ведь боеприпасы не безлимитны. Издание Forbes подсчитало, сколько стоили России ракетные удары по Украине 25 – 26 июня. К примеру, утренний обстрел Киева 26 июня стоил стране-агрессорке 50 – 80 миллионов долларов. В целом же бюджет Кремля сократился на 150 – 200 миллионов долларов за прошедшие выходные.