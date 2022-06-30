Кількість обстрілів збільшилася

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає 24 канал. За його словами, в акваторії Азовського та Чорного моря продовжують перебувати кораблі та підводні човни росіян, які разом з авіацією залучаються до ракетних ударів.

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Останнім часом таких ударів стало більше, в тому числі їх наносили з території Білорусі. В період з 13 по 29 червня російські загарбники застосували ракетну зброю 202 рази. В порівняні з минулими тижнями червня, це більше на 120 ударів,

– заявив Громов.

У Генштабі також зазначили, що цілями противника залишаються військові об'єкти. об'єкти критичної інфраструктури та промисловості, транспортні мережі. Водночас через невибірковість ударів значних втрат зазнають цивільне населення та об'єкти в багатьох регіонах України.

Росіяни використовують старі снаряди

Для на несення ракетних ударів росіяни використовують понад 50% снарядів зі старих радянських запасів, які не мають високої точності, через це вражають житлові будинки в Києві та Миколаєві, приватні будинки в Одеській області, в Очакові Краснопіллі, Курахові, 2 загальноосвітні школи в Миколаєві та інші об'єкти. Не можна не наголосити на ракетному ударі по торговому центрі в Кременчуку.

Всього за цей період ракети влучали у цивільні об'єкти 68 разів. Попри те, що літаки вдається виявити заздалегідь, час польоту ракети до цілі складає лічені хвилини. тому час на евакуацію після пуску залишається обмаль. Тому не варто нехтувати повітряними тривогами, навіть якщо здається що ракета летить не у ваш бік.

Раніше Олексій Арестович заявив, що росіяни активно атакуватимуть нашу державу ще тиждень – півтора, адже боєприпаси не безлімітні. А видання Forbes підрахувало, скільки коштували Росії ракетні удари по Україні 25 – 26 червня. Наприклад, ранковий обстріл Києва 26 червня коштував країні-агресорці 50 – 80 мільйонів доларів. Натомість загалом бюджет Кремля скоротився на 150 – 200 мільйонів доларів упродовж минулих вихідних.