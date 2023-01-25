Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 Канала выразил мнение, что следует ожидать именно F-16.
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Почему именно F-16
Собеседник напомнил, что еще летом 2022 года США решили выделить деньги на обучение украинских летчиков. Он допускает, что эти деньги уходили именно на самолеты F-16.
- Во-первых, их много изготовленных.
- Во-вторых, к ним присутствует большое количество запчастей.
- В-третьих, к ним присутствует большое количество ракет и боеприпасов.
- В-четвертых, это американский самолет, а значит решения по нему могут одобрять США.
- В-пятых, эти самолеты есть во всем мире, во многих странах эксплуатантов. Поэтому не должно возникнуть проблем собрать и передать ракеты и боеприпасы к ним.
Это я перечислил аргументы, которые говорят именно в пользу F-16. И я допускаю, что именно о них речь, и именно на них проходили обучение украинские летчики,
– объяснил Александр Мусиенко.
Он также напомнил, что еще в прошлом году была информация о посещении США украинскими пилотами. Тогда тоже обсуждали типы самолетов и речь шла о шведских Gripen и американских F-16.
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Военный обозреватель не исключает, что в итоге это могут быть и шведские Gripen. По его словам, этот самолет подготовлен для посадок не только на стационарных аэродромах, но и в тяжелых условиях – на автотрассах.
"Но я думаю, что F-15 или F-16 так же можно будет приспособить. Над этим, насколько известно, работа велась. Поэтому, вероятнее всего, об этом идет речь", – резюмировал Александр Мусиенко.
Украине дадут танки Leopard
- Правительство Германии 25 января официально одобрил решение о передаче Украине роты танков Леопард. По стандартам НАТО это 14 единиц, по украинским – 10 танков.
- Кроме того, Бундескабинет разрешил странам-партнерам, имеющим "леопарды" на своем вооружении, передать их Украине, когда они имеют такое желание.
- Более того, американские издания начали писать о том, что, вероятно, свои танки Abrams Украине предоставят США. Причин такого шага есть две – помочь ВСУ бить врага, а также создать давление на партнеров, которые неохотно помогают Украине, прежде всего на Германию.