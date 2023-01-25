Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 Канала выразил мнение, что следует ожидать именно F-16.

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Почему именно F-16

Собеседник напомнил, что еще летом 2022 года США решили выделить деньги на обучение украинских летчиков. Он допускает, что эти деньги уходили именно на самолеты F-16.

Во-первых , их много изготовленных.

, их много изготовленных. Во-вторых , к ним присутствует большое количество запчастей.

, к ним присутствует большое количество запчастей. В-третьих , к ним присутствует большое количество ракет и боеприпасов.

, к ним присутствует большое количество ракет и боеприпасов. В-четвертых , это американский самолет, а значит решения по нему могут одобрять США.

, это американский самолет, а значит решения по нему могут одобрять США. В-пятых, эти самолеты есть во всем мире, во многих странах эксплуатантов. Поэтому не должно возникнуть проблем собрать и передать ракеты и боеприпасы к ним.

Это я перечислил аргументы, которые говорят именно в пользу F-16. И я допускаю, что именно о них речь, и именно на них проходили обучение украинские летчики,

– объяснил Александр Мусиенко.

Он также напомнил, что еще в прошлом году была информация о посещении США украинскими пилотами. Тогда тоже обсуждали типы самолетов и речь шла о шведских Gripen и американских F-16.

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Военный обозреватель не исключает, что в итоге это могут быть и шведские Gripen. По его словам, этот самолет подготовлен для посадок не только на стационарных аэродромах, но и в тяжелых условиях – на автотрассах.

"Но я думаю, что F-15 или F-16 так же можно будет приспособить. Над этим, насколько известно, работа велась. Поэтому, вероятнее всего, об этом идет речь", – резюмировал Александр Мусиенко.

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