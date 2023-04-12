Воздушные Силы в первые дни войны уничтожили лучшие боевые самолеты России, – Игнат

В первые дни полномасштабного вторжения Россия существенно недооценила украинскую авиацию. В результате агрессор потерял свои лучшие боевые самолеты.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Украинская авиация уничтожила лучшие российские самолеты и вертолеты.

Обратите внимание Мы только рады, но стоит готовить и свою молодежь. – Воздушные силы об иностранцах-пилотах F-16

Какие боевые самолеты потеряла Россия в первые дни полномасштабной войны

Юрий Игнат отметил, что российские пилоты слишком сильно верили в свою пропаганду, поэтому им казалось, что победить украинскую авиацию будет просто. Для этого "блицкрига" Россия решила привлечь лучшие боевые самолеты, чтобы как можно быстрее уничтожить ПВО и установить контроль над украинским небом, о чем российское минобороны все же и заявило, но на самом деле все было совсем не так.

Такая дерзость россиянам стоила дорого. В прямом смысле слова, лучшая боевая авиация россиян была уничтожена нашими Воздушными силами.

Российские самолеты, сбитые в первые недели войны, были одни из лучших. Это Су-34, Су-30, Су-35, а вертолетов сколько. Достаточно мощные цифры, российская авиация понесла потери вначале, когда недооценила нашу авиацию, поверила собственной пропаганде,

– отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что преимущество россиян в небе по количеству самолетов было 1 до 6, хотя по модернизациям и всем российским вложениям в авиацию, по словам Игната, можно считать и 1 до 10. То есть украинские пилоты в таких условиях делали невозможное.

Украине нужно преимущество в небе

Сейчас Россия не использует авиацию так, как в первые дни вторжения, но враг применяет ее по всей линии фронта. Речь идет об истребителях, штурмовиках, бомбардировщиках и других типах. Игнат отметил, что россияне атакуют с Севера, Востока и Юга и используют управляемые авиационные бомбы.

Это новый тип угрозы, на который должны как-то реагировать войска и ждать того усиления, которое должно прийти с Запада, чтобы защитить наше небо,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Поэтому Украина просит создать "авиационную коалицию", чтобы Украина смогла получить современные американские истребители F-16 и получить преимущество в воздухе. Юрий Игнат отметил, что осуществлять пилотирование и обслуживание могут иностранцы, а Украина параллельно приступит к обучению собственных пилотов и инженеров.