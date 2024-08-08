В разговоре с 24 Каналом ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян рассказал, чем для Путина ценен Красиков и зачем его вернули.

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Ценен не только дружбой

Во время судебного заседания когда в Берлине судили Красикова в качестве свидетеля выступала женщина, которая рассказала о близкой связи убийцы с диктатором. Взаимоотношения между ними гораздо крепче и глубже, чем можно было представить.

Это не одноразовый расходный материал, а действительно близкий человек, который знает настолько много, что недопустимо оставлять его вне зоны контроля. Ведь условно получив пожизненное, через 25 лет он может начать что-то рассказывать,

– сказал Асланян.

По его словам, Красиков это близкий круг Путина, о котором мало кто знает. Можно предположить, что он личный киллер диктатора, приятель и поручик по кровавым делам.

"Он (Красиков – 24 Канал) – это человек, который ценен не только дружбой с Путиным, но и теми тайнами, которые он скрывает. Поэтому лучше его наградить, сделать из него сенатора, посадить на высокую зарплату и персональную охрану. Но если нужно, то он еще раз поедет в командировку и еще раз кто-то где-то случайно умрет", – добавил ведущий "Ходорковский Live".

К слову, Красиков был приговорен к пожизненному заключению за убийство чеченского командира. Немецкие следователи не были довольны таким решением.