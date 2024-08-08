У розмові з 24 Каналом ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян розповів, чим для Путіна цінний Красіков та навіщо його повернули.

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Цінний не тільки дружбою

Під час судового засідання коли у Берліні судили Красікова як свідок виступала жінка, яка розповіла про близький зв'язок вбивці з диктатором. Взаємовідносини між ними набагато міцніші й глибші, ніж можна було уявити.

Це не одноразовий розхідний матеріал, а дійсно близька людина, яка знає настільки багато, що неприпустимо залишати його поза зоною контролю. Адже умовно отримавши довічне, через 25 років він може почати щось розповідати,

– мовив Асланян.

За його словами, Красіков це близьке коло Путіна, про яке мало хто знає. Можна припустити, що він особистий кілер диктатора, приятель й порученець по кривавих справах.

"Він (Красіков – 24 Канал) – це людина, яка цінна не тільки дружбою з Путіним, але й тими таємницями, які він приховує. Тому краще його нагородити, зробити з нього сенатора, посадити на високу зарплату й персональну охорону. Але якщо потрібно, то він ще раз поїде у відрядження і ще раз хтось десь випадково помре", – додав ведучий "Ходорковський Live".

До слова, Красіков був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство чеченського командира. Німецькі слідчі не були задоволені таким рішенням.