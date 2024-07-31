Как остановить "орбанизацию" Европы: экс-премьер Литвы о вызовах для Европы и Украины

В Евросоюзе начал работу новый, переизбранный Европарламент. Выборы в ЕС продемонстрировали смещение политических настроений европейского общества вправо.

Что это значит для Украины, получит ли Виктор Орбан власть в Европарламенте и что означает его визит в Москву – читайте в эксклюзивном комментарии 24 Каналу экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса.

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Европарламент провел первое пленарное заседание после выборов. По вашему мнению, изменится ли курс этой институции относительно поддержки Украины в течение этой каденции?

Во время первого пленарного заседания мы проголосовали за специальную резолюцию по Украине. Мы можем назвать это тестовым голосованием, поскольку это позволило нам увидеть, сколько голосов будет в поддержку Украины в этом парламенте. И результаты неплохие – я насчитал 73% всех голосов в поддержку Украины, в поддержку этой резолюции.

Кроме того, безусловно, сейчас эта резолюция показывает четкое продолжение нашей политики. Но простого продолжения нашей резолюции недостаточно.

Очевидно, что на протяжении этих двух с половиной лет поддержка Запада, в том числе поддержка ЕС, позволила Украине не проиграть войну, но ее было недостаточно для победы.

Нам нужно модернизировать нашу поддержку в финансовом плане. Военную поддержку надо увеличить в два – три раза, чтобы Украина начала побеждать Россию. И это должно стать целью для этого, нового Европарламента.

Параллельно с этим, более амбициозной должна стать программа расширения ЕС, которая бы позволила Украине присоединиться к ЕС в конце этого десятилетия. Конечно, не секрет, что кроме тех 73 – 75%, которые поддерживают Украину, есть определенный рост так называемых праворадикальных групп. Некоторые из них – демонстрируют явную дружбу с Путиным. Их не так много по количеству, но они могут наделать шума. Мы должны быть готовыми к этому.

Но это не создаст каких-то больших препятствий. Наоборот, я думаю, что смещение политической конституции Европарламента в правую сторону позволит нам усилить как безопасность, так и оборонную политику поддержки Украины со стороны ЕС.

Если некоторые праворадикальные группы, без сомнения, дружат с Путиным, например "Патриоты за Европу", то другие праворадикальные, как "Европейские консерваторы и реформисты", являются очень сильными сторонниками Украины.

Также не нужно забывать, что в Европейском Совете большинство переходит в руки "Европейской народной партии". Сейчас ровно половина премьер-министров и президентов в Европейском Совете принадлежат к ЕНП, и эта цифра может увеличиться.

Таким образом, ЕНП становится господствующей политической партией во всем Европейском Союзе. ЕНП традиционно очень сильна в вопросах обороны, безопасности и Украины.

В Европарламенте появилась третья по величине фракция с пророссийской позицией "Патриоты за Европу". Как вы планируете искать консенсус с этой политической группой?

Мы не будем искать с ними какого-то консенсуса. Сейчас мы строим так называемый "санитарный кордон" и не даем получить никаких серьезных позиций в Европарламенте. Эти "Патриоты за Европу" не являются чем-то новым.

В предыдущем созыве Европарламента мы имели группу "Идентичность и демократия". Теперь они изменили свое название – в них есть представители от французской Ле Пен, венгерского премьера Виктора Орбана и члены чешской популистской партии. Однако в этом нет ничего нового, несмотря на новое название. Их возможность влиять на решения останется почти на том же уровне, что и в предыдущем парламенте.

Виктор Орбан начал председательство в Совете ЕС с визита в Москву. Чего стоит ожидать Киеву от этих событий?

Я думаю, что председательство Венгрии в Совете ЕС – это потерянное председательство. Не стоит ожидать чего-то очень серьезного. Вся деятельность Виктора Орбана приближает ЕС к пониманию того, что эту, как я ее называю, "орбанизацию Европы" надо остановить.

Потому что использование права вето, чтобы остановить поддержку Украины и его "вояжи" в разные столицы – является явным нарушением четвертой статьи договора ЕС, которая требует искреннего сотрудничества государств-членов и преданности к главным стратегическим целям Европейского Союза.

Европейский Союз определил стратегическую цель – помочь Украине победить в войне, а Орбан делает все наоборот.

– литовский политик, член Сейма Литовской Республики, премьер-министр в 1999 – 2000 и 2008 – 2012 годах, председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы. Евродепутат 10-го созыва от политической группы "ЕНП", член комитета иностранных дел.В 2017 году получил орден князя Ярослава Мудрого II степени за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию его исторического наследия и современных достижений.