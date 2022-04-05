Какие-то шаги сделал, чтобы пока не вступить полностью в войну, – Зеленский о Лукашенко

Зеленский говорит, что многие ракеты в Украину летели из Беларуси. В то же время, Лукашенко сделал определенные шаги, чтобы полностью не вступить в войну.

Хотя Беларусь сейчас не принимает прямого участия в войне, это не значит, что этого не произойдет. Об этом президент заявил в интервью украинским журналистам, сообщает 24 канал.

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К сожалению, ракеты летели от него (Лукашенко – 24 канал), и он это прекрасно знает. Но мы видим, что он что-то шаги он там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не войдет, не факт, что не вступит. Мы этого не знаем до конца. Война не кончилась,

– говорит Зеленский.

Президент отмечает, что Лукашенко следует смотреть на свой народ. Ведь он против войны с Украиной, учитывая опрос об отношении к украинцам.

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