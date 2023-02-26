От NASAMS до САУ Gepard: Воздушные силы назвали, какие западные ЗРК помогают защищать небо

В воздушных силах ВСУ рассказали о поддержке западных партнеров. Там назвали, что Украина нуждается в более современном оружии, чтобы защитить небо.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Герой Украины генерал-лейтенант Николай Олещук подчеркнул, что Украина не осталась наедине, западные партнеры активно помогают нам противостоять агрессору.

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В каком оружии нуждаются украински военные

Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, эффективно работающие на нашу Победу,

– сказал он.

По данным Олещука, только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов.

Сейчас Украина ожидает получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA, отметил глава Воздушных Сил. Он подчеркнул, что они существенно усилят систему противовоздушной обороны нашего государства.

"Мы искренне благодарим наших союзников за солидарность, финансовую, гуманитарную помощь и санкции против государства-террориста, за ту военно-техническую помощь, которую уже оказали наши партнеры Украине. Но ее мало! Нам нужно более технологичное современное оружие, которое поможет быстро навести порядок в небе и освободить его от присутствия воздушных террористов", – заявил Олещук.

По его словам, наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности, Воздушным Силам. "Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности. В большом количестве!" - добавил Олещук.

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