Какие "сюрпризы" готовит Путин к 9 мая

В западных СМИ появляется разнообразная информация о том, какие политические решения может огласить Путин 9 мая. В частности, говорится о возможности всеобщей мобилизации в России, а в связи с этим и об официальном объявлении войны Украине. Еще один озвученный сценарий – провозглашение присоединения к России так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Поскольку вся эта информация появляется со ссылкой на источники в разведывательных структурах, то, скорее всего, речь идет об «утечках» из кремля. Соответственно, это пока что возможные сценарии.

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Видимо, в Москве раздумывают – достаточно ли для 9 мая просто шоу с парадом, или в нынешних условиях надо усилить эффект и сделать какие-то резонансные заявления?

Ведь никаких побед на украинском фронте нет. Значит, надо отметить этот день новыми "судьбоносными" решениями.

Рассмотрим оба озвученных в СМИ сценария с точки зрения их возможных последствий для войны России против Украины.

Сценарий "всеобщая мобилизация"

О необходимости всеобщей мобилизации для победы над Украиной воинствующие шовинисты в россии говорят уже почти два месяца, с того момента, как стал очевиден провал российского "блицкрига" в Украине.

Сейчас еще более заметно, что российским войскам не хватает ресурсов, в том числе и живой силы, для масштабного наступления даже только на Донбассе. Для удержания новых оккупированных территорий также нужны войска. С этой точки зрения, казалось бы, все уже предопределено. Через какое-то время путин пойдет на всеобщую мобилизацию. Если не 9 мая, то несколько позднее. Но не все так просто.

Всеобщая мобилизация возможна в случае официального объявления войны.

Реальная война россии против Украины и так уже идет, но в московии ее стыдливо и манипулятивно называют «специальной военной операцией». И если сейчас заявлять, да еще в День победы, о начале войны, то это будет означать, пусть даже косвенно, что "специальная военная операция" провалилась, недостаточно "ограниченного военного контингента", надо начинать настоящую войну.

И если всеобщая мобилизация объявляется для войны со страной, которая в 3,5 раза меньше россии, которая имеет армию в 3,5 раза меньшую, а с учетом других военизированных формирований – в 4 раза меньшую, то это означает, что большая россия не может победить гораздо меньшую Украину. Это ведь позор.

Какой уж тут "День победы", впору говорить о самом настоящем поражении. И будет непонятно, это что – 9 мая или 22 июня? Даже с сугубо пропагандистской точки зрения объявление всеобщей мобилизации именно 9 мая, мягко говоря, не будет способствовать праздничной и пафосной атмосфере в России. Скорее наоборот.

Судя по данным российских социологов, шовинистическая истерия, возникшая в россии после 24 февраля, уже проходит. Простые россияне переключаются на более актуальные для них социально-экономические проблемы, которые становятся все острее и которых становится все больше.

И вместо нового всплеска пафосного шовинизма в России может возникнуть паника. Само слова «война» напрягает и пугает. Не случайно его в россии запретили. И незаметно, чтобы россияне рвались сейчас в армию. Напротив, все больше сообщений о срывах плановых показателей и по очередному призыву "срочников", и по контрактованию "добровольцев".

Самое главное – а даст ли России всеобщая мобилизация необходимый военный эффект?

На этот вопрос более компетентный ответ дадут, конечно, только военные эксперты. Но и сугубо цивильный политолог прекрасно знает, что в современных войнах выигрывают не числом, а умением, более современным оружием, и лучшим качеством ведения военных действий.

Собственно, даже сейчас Россия имеет значительный количественный перевес над Вооруженными Силами Украины, но это ей мало помогает. Если в россии будет всеобщая, или даже частичная мобилизация, то вновь призванных надо еще обучить или элементарно восстановить их военные навыки, полученные во время прошлой срочной службы.

Я уж не говорю о низкой мотивации. И потребность ведь сейчас для россии не просто в «пушечном мясе», а в военных, которые должны работать с определенными видами вооружений, и иметь хотя бы элементарные представления о тактике ведения военных действий. А с этим уже сейчас у россиян есть проблемы, судя по разным данным.

Конечно, российская армия может попытаться задавить нас количественно, атаками в "жуковском стиле". Но это приведет к резкому увеличению числа погибших на фронте, и вряд ли улучшит настроения в самой России.

Более вероятным мне представляется не сценарий всеобщей мобилизации, а проведение поэтапной мобилизации. Но тогда это будет означать установку российского руководства на длительную войну. При этом мобилизованные будут необходимы не только для активного участия в военных действиях (их туда будут вбрасывать порционно, по мере необходимости и надлежащей подготовки), но и для контроля над оккупированными территориями.

Сценарій аннексии Донбасса

Для его реализации необходимы примерно те же действия, что были в Крыму в 2014 году. Если их повторять, то надо проводить в так называемых "ДНР" и "ЛНР" новые "референдумы" о желании вступить в состав рф, а после этого будет официальное обращение руководства так называемых "республик" к Путину, и соответствующие решения российских органов власти. Все это вряд ли успеют сделать до 9 мая.

Возможен и ускоренный вариант – без проведения референдумов (могут просто сослаться на решения "референдумов" 2014 года), достаточно будет только официальных обращений так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российскому руководству. Тогда могут в пожарном порядке успеть и на 9 мая.

На самом деле, это вопрос о дальнейшей стратегии путина не только по отношению к Украине, но и ко всему постсоветскому пространству. Судя по информации из разных источников, в Кремле есть два конкурирующих между собой проекта:

воссоздание нового Союза (в виде расширения союзного государства);

прямая аннексия оккупированных украинских территорий (как Донбасса, так и юга Украины, возможно, и других украинских регионов, которые удастся захватить).

Напомню, что в этом году – столетие создания СССР, распад которого Путин считает главной геополитической катастрофой 21 века. Созданием нового Союза Путин как бы возьмет реванш за распад СССР, будет выглядеть создателем нового Союза, и таким образом надеется остаться в истории. Но в рамках этого проекта необходимы или пропутинская Украина, что сейчас выглядит крайне маловероятно, либо создание на территории Украины нескольких марионеточных псевдо-государств ("народных республик"), которые вместе с Беларусью могут стать субъектами нового Союза.

К этому "Союзу" могут также присоединиться и другие непризнанные государства – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Попутно замечу, что в случае реализации этого сценария потенциально возникнут огромные риски для суверенитета Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Армении, да и для других постсоветских государств.

Проект прямой аннексии оккупированных украинских территорий еще большая угроза для всех постсоветских государств. Ведь тогда путин будет воссоздавать российскую империю в чистом виде, и аннексия украинских земель станет очень опасным прецедентом.

Проект аннексии продвигается сторонниками полного разрушения украинской государственности. Окончательного решения в кремле относительно своей стратегии по Украине и на постсоветском пространстве, видимо, еще не приняли. С одной стороны, у путина есть явные сантименты по отношению к бывшему СССР. А с другой стороны, мы же видели его явное раздражение по поводу того, что Ленин якобы создал Украину.

Но для нас и не очень важно, какое решение примет Путин. Речь идет о выборе между прямой и косвенной аннексией украинских территорий. "Хрен редьки не слаще". И то, и другое Украина и весь цивилизованный мир не признают.

Но если Путин пойдет (в том или ином виде) на дальнейшую аннексию украинских территорий, то это будет означать, что ни о каком мирном соглашении между Россией и Украиной не может быть и речи. В крайнем случае может быть лишь временное перемирие.

Таким образом, "утечки" из Кремля говорят не только о дополнительном пропагандистском антураже на 9 мая. Речь идет о планах продолжения войны против Украины. И различия этих планов только в деталях.

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