Какие события украинцы назвали главными в Украине и мире в 2021 году

Уходящий год был полон важных событий как в Украине, так и далеко за ее пределами. Украинцы подвели итоги 2021 года и рассказали, были ли они счастливы.

Все ответы собрал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с Центром Разумкова.

Важно Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов – соцопрос

Главные события в Украине в 2021 году

Важнейшими событиями 2021 года украинцы считают:

пандемию коронавируса – 6,5%,

30-летие независимости Украины – 6,3%,

вакцинацию от COVID-19 – 5,9%.

Также жители нашей страны отнесли к важным событиям:

отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,4%,

расследование операции по задержанию членов ЧВК Вагнера – 3,8%,

закон об открытии рынка земли – 3,7%,

угрозу вторжения России – 3 %,

войну – 2,8%.

Ключевые события в Украине в 2021 году / Данные фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива

Ключевые события, случившиеся в мире в 2021 году

Что касается мировых событий, то здесь жители Украины отметили:

пандемию коронавируса – 12,1%,

избрание нового канцлера Германии – 6,6%,

приход Талибана к власти в Афганистане и вывод войск США из республики – 6,5%,

переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина – 5,6%,

выборы в США – 4,8%,

COVID-вакцинацию – 4,5%,

миграционный кризис на границе Беларуси и Польши – 2,5%,

события в Беларуси – 1,9%,

угрозу вторжения России – 1,6%,

переговоры Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского – 1,2%,

войну – 1,1%.

По итогам 2021 года большинство украинцев – 46% – заявили, что были счастливыми. В то же время совсем несчастливыми были 8%.

Что известно об исследовании Опрос проводился с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.

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