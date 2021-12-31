Какие события украинцы назвали главными в Украине и мире в 2021 году
31 декабря 2021 , 23:00Читати новину українською
Уходящий год был полон важных событий как в Украине, так и далеко за ее пределами. Украинцы подвели итоги 2021 года и рассказали, были ли они счастливы.
Все ответы собрал фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива вместе с Центром Разумкова.
Важно Треть украинцев смогли реализовать в 2021 году все или большинство своих планов – соцопрос
Главные события в Украине в 2021 году
Важнейшими событиями 2021 года украинцы считают:
- пандемию коронавируса – 6,5%,
- 30-летие независимости Украины – 6,3%,
- вакцинацию от COVID-19 – 5,9%.
Также жители нашей страны отнесли к важным событиям:
- отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,4%,
- расследование операции по задержанию членов ЧВК Вагнера – 3,8%,
- закон об открытии рынка земли – 3,7%,
- угрозу вторжения России – 3 %,
- войну – 2,8%.
Ключевые события в Украине в 2021 году / Данные фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива
Ключевые события, случившиеся в мире в 2021 году
Что касается мировых событий, то здесь жители Украины отметили:
- пандемию коронавируса – 12,1%,
- избрание нового канцлера Германии – 6,6%,
- приход Талибана к власти в Афганистане и вывод войск США из республики – 6,5%,
- переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина – 5,6%,
- выборы в США – 4,8%,
- COVID-вакцинацию – 4,5%,
- миграционный кризис на границе Беларуси и Польши – 2,5%,
- события в Беларуси – 1,9%,
- угрозу вторжения России – 1,6%,
- переговоры Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского – 1,2%,
- войну – 1,1%.
По итогам 2021 года большинство украинцев – 46% – заявили, что были счастливыми. В то же время совсем несчастливыми были 8%.
Что известно об исследованииОпрос проводился с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки составляет 2,3%.
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